Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
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Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde... - Haberler
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