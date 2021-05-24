Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır.