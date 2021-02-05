Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

05.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:44
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Pakdemirli, Tarım-Orman Sektör Toplantısı ile AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Kentteki proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, daha sonra halkı ve esnafı selamlayarak AK Parti İl Başkanlığına gitti. Burada İl Başkanı Ersun Aksu ile görüşen Pakdemirli, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Büyük Cami'ye geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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