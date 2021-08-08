Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"