Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı'
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı.'
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı."
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon'
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon"
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı" - Haberler
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