Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.