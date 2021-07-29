Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır...
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır...

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır... - Haberler
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