Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.

Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü.

Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
Soma'daki yangın kontrol altına alındı! 20 noktada ekiplerin mücadelesi devam ediyor
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, Manavgat Devlet Hastanesi açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Müge Anlı Buse Varol Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 09:46:52. #1.13#

title