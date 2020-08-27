Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı... Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." Kaynak: AA