Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun