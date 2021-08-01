Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.
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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. - Haberler
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