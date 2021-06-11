Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üniversiteye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üniversiteye ziyaret

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üniversiteye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Bir dizi program için Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Bir dizi program için Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Rektörlük binası girişinde Rektör Karacoşkun ve Üniversite Üst Yönetimi üyelerince karşılanan Bakan Pakdemirli'ye Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve daire amirleri eşlik etti.

Rektör Karacoşkun, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti. - KİLİS

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üniversiteye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den üniversiteye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:06:56. #1.14#

title