Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172...

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.