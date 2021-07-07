Son dakika! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Siirt'in tarım ve hayvancılıkla gelişeceğini belirterek, "Hayvancılığın gelişmesi için başlattığımız ıslah programı inşallah çok faydalı olacak ve büyük bir ekonomik gelir sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Siirt'in tarım ve hayvancılıkla gelişeceğini belirterek, "Hayvancılığın gelişmesi için başlattığımız ıslah programı inşallah çok faydalı olacak ve büyük bir ekonomik gelir sağlanacak." dedi.

Tunç, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü, daha sonra Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda üreticilerin taleplerini dinleyen Tunç, Bakanlık olarak tarım ve hayvancılık şehri Siirt'te tarımın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yapıldığını söyledi.

Siirt'in ekonomisine yapılan katkıları yakından takip ettiklerini belirten Tunç, kentin potansiyelinin yüksek olduğunu, üreticilerin öncülüğünde bu potansiyeli harekete geçireceklerini vurguladı.

Siirt ekonomisinin fıstık üzerine olduğunu anımsatan Tunç, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın verdiği bilgilere göre 2 milyar lira bir ekonomisi var. Küçükbaş hayvancılık ikinci sırada ve yaklaşık 1,5 milyar lira ekonomisi var. Arıcılık, balcılık üçüncü sıraya gelebilir. Bu konuda iyi bir potansiyel var. İnşallah Pervari balı başta olmak üzere diğer çeşitlerle büyük bir sektöre dönüşebilir. Bal üretiminin artırılması için de üreticilerimizin uygun göreceği yerlerde bal ormanları yapılacak. Hayvancılığın gelişmesi için başlattığımız ıslah programı inşallah çok faydalı olacak ve büyük bir ekonomik gelir sağlanacak."

Göçerlerin sorunlarını yakından takip ettiklerini aktaran Tunç, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin hayatını ve faaliyetlerini kolaylaştırarak sürdürebilir bir üretim sağlamayı umut ettiklerini bildirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bakanlık yetkilileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz