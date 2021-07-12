Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
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Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

B.K. (46) yönetimindeki 45 J 7737 plakalı işçi servisi, Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında G.A. (35) idaresindeki 09 AEE 762 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisinde bulunan E.K. (43) ile otomobilde bulunan N.A. (72) adlı kadınlar kaza yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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