Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)

11.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:34

Son dakika haber: Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Melania Trump Vladimir Putin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Özgü Namal Yekta Kopan
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Caner Erkin Roland Garros Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Belen Rusya Bakan Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı (2) - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:36:07. #1.14#
title