Tarihi sinema alevlere teslim oldu
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Tarihi sinema alevlere teslim oldu

15.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:51
Tarihi sinema alevlere teslim oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi, Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan ilçenin ilk aynalı sineması olan tarihi Süs Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnaf, tarihi binadan çıkan dumanları fark edince itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tarihi sinemadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Çevre esnafından Yusuf Akan, iş yerinde otururken yangının çıktığını fark edince itfaiyeyi aradıklarını anlattı. Akan, tarihi sinemanın uzun yıllar kullanılmadığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

(Ahmet Arslan/İHA)

Tarihi sinema alevlere teslim oldu
Tarihi sinema alevlere teslim oldu
Tarihi sinema alevlere teslim oldu
Tarihi sinema alevlere teslim oldu
Tarihi sinema alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:57:40. #1.14#
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