Son Dakika | Tarihi müjdeyi böyle izlediler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamaları sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından kahve kıraathane ve çay ocaklarında canlı takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında Fatih sondaj gemisi Tuna -1 kuyusundan bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi açıklaması, Zonguldaklı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Canlı yayın sonrası düşüncelerini aktaran vatandaşlar "Bu ülkemiz için çok büyük bir gelişme Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz petrolde buluruz, doğal gaz da buluruz kendi silahımızı da üretiyoruz aracımızı da üretiyoruz. İHA'lar SİHA'lar ülkemizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Biz bütün bir ülkeyiz, Zonguldak'ta çıkar orada çıkar burada çıkar önemli olan bizim topraklarımızdan çıkması. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA