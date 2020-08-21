Son Dakika: Tarihi hisar bölgesindeki sokaklar yenileniyor
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Son Dakika: Tarihi hisar bölgesindeki sokaklar yenileniyor

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yapılan ve yapılacak çalışmalarla Bursa'nın kültür, tarih ve aynı zamanda gelişmiş bir refah şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

21.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:32

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yapılan ve yapılacak çalışmalarla Bursa'nın kültür, tarih ve aynı zamanda gelişmiş bir refah şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Alpaslan, Osmangazi Belediyesince gerçekleştirilen hisar bölgesinde bulunan Oruçbey Caddesi'nin sağlıklaştırma ve evlerin cephelerinin düzenlemesi projesi ile Gazzeli Ahmed Efendi Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Alpaslan, çok özel tarih, kültür ve doğaya sahip Bursa'nın, kültür ve turizm adına önemli bir kent olduğunu anlattı.

Alpaslan, Bursa'nın sanayi ve ticaret anlamında da Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bursa, dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş Osmanlı'nın bu imparatorluğu oluşturmadaki ilk adımlarının atıldığı mekan. O anlamda adeta bir kutsal mekan diyebiliriz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin merkezini oluşturan bir alandayız. Hisar bölgesini 1326 yılındaki o çok nadide o çok değerli haline hep beraber önümüzdeki günlerde ulaştırırız, o haline tekrar kavuştururuz. Osmangazi Belediyesi yaptıkları çalışmalarla bunun ilk adımını atarak adete o tarihi güzelliği yeniden oluşturma anlamında uygarlığımızı adeta yeniden ihya etmekte. Yapılan ve yapılacak çalışmalarla Bursa'mız hak ettiği yere, o güzel kültür, tarih şehri aynı zamanda gelişmiş bir refah şehri olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyor. Bakanlık olarak kültürümüzün, tarihimizin yeniden ihya edildiği bu tarz çalışmaları canıgönülden destekliyoruz. Bizim görevlerimizi üstlenip yerine getirmiş oluyorlar, bu bizi son derece mutlu, memnun ediyor."

Bakan Yardımcısı Alpaslan, kültürün yeniden ihyası adına yapılan çalışmaların arkasında olduklarını, mevzuat altyapılarının da oluşturulacağını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hisar bölgesinin tarihi yaşatma anlamında önemli bir yer olduğunu belirterek, turizm anlamında bu bölgenin bir çekim merkezi haline geleceğini ifade etti.

Aktaş, 30 Ağustos'ta Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri'nde "saygı nöbeti"ne başlanacağı bilgisini paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tarihin ihya edilmesi anlamında bu işleri keyifle yaptıklarını vurguladı.

Dündar, hisar bölgesini yaşayan tarihi bir alana çevirmek istediklerini belirtti.

Toplu açılışın yapılmasıyla sona eren programa, AK Parti Bursa milletvekilleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Son Dakika: Tarihi hisar bölgesindeki sokaklar yenileniyor

Kaynak: AA

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