Son dakika! Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Tarihi eser kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde tarihi eser ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi bulundukları araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, 2 adet kase ve 1 adet kadeh ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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