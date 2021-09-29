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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser değeri taşıyan obje ve eşyaları yasa dışı yollarla ele geçirip ticaretini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'un yanı sıra Sivas, Tekirdağ, Ankara ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalarda 12 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 10'unun 27 Eylül günü, birininse önceki gün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemi ile Türk-İslam dönemlerine ait olduğu düşünülen 4 bin 844 adet sikke ve çeşitli form ve biçimlerde 901 adet obje olmak üzere toplam 5 bin 829 adet tarihi eser Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 adet eser sergilendi - Haberler
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