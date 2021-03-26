Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon
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Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Tarihi eser dolu eve operasyon

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında aralarında heykel de bulunan çok sayıda tarihi eserle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Tosya ilçesi Sapaca köyünde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. F.İ. adlı şahsın evinde yapılan aramada tarihi olduğu belirlenen 1 adet heykel, 9 adet sikke, 1 adet kolye, 81 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 10 adet tabanca fişeği ve tarihi eser kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.İ. isimli şahıs, işlemleri sonrasında adlı makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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