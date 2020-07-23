Son Dakika | Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Son dakika haberi... Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Son Dakika | Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı
23.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:41

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende Erzurum Kongresi yeniden canlandırıldı.

23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Havuzbaşı Atatürk Büstü önünde çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince çelenk sunumu yapıldı.

Ardından kongre binasında 101 yıl önce yapılan tarihi Erzurum Kongresi temsili olarak yeniden canlandırıldı. Canlandırmanın yapıldığı kongre salonunda il protokolü ve vatandaşlar temsilen koltuklarda oturarak temsilci canlandırmaya eşlik etti. Törenin son bölümünde ise kongre binasının üzerinde F-16 uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kongre binasında açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, tarihi mirasa sahip çıktıklarını ifade ederek, "Erzurum Kongresi'nin 101. yılı kutlamalarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100. yılıydı ve çok daha görkemli bir kutlama gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise pandemiden dolayı daha özenli ve dikkatli bir kutlama yapıyoruz. Erzurum çok önemli bir il, Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi diyebiliriz. Ayrıca Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il konumunda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Amasya, Sivas ve ardından Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldiğinde orduyla ilişiği kesiliyor. Bu tarihi mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz atalarımıza, ceddimize mahcup olmamak adına da şu anda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bugün Erzurum'da çeşitli törenlerde bulunuyoruz. Kurtuluşa giden bu yolda Erzurum Kongresi önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan aldığı destekle moral bulmuş ve burada oluşan havayla Ankara'ya giderek Cumhuriyeti kurmuştur. Bize bu ülkeyi, Cumhuriyeti ve yeni devleti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları gün içerisinde yapılacak olan çeşitli etkinliklerle devam edecek. - ERZURUM

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Güncel
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak Güncel
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatırılacak
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü hesaplara yatırılacak
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 13:44:00. #1.14#
title