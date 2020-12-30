Son Dakika | Tarih eser olan kılıç ve hançerleri satamadan jandarmaya yakalandı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve hançerleri satmaya çalışan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve hançerleri satmaya çalışan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve hançer bulunduğu ve bu eşyaları satmak için bazı şahıslarla görüştüğü bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsı bir süre takibe alan ekipler ardından operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ş.'nin kullandığı araç durduran ekipler yaptıkları aramada tarihi eser olan 1 adet kılıç ve kabzesi, 2 adet hançer ve bir adet hançer kabzesi ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan A.Ş.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait oldukları ise araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı