Son Dakika | Taraklı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri
Son dakika haberlerine göre Taraklı'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi.
Taraklı'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma, İmam hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Arife Avşar tarafından okundu.
Anma töreni, şiirlerin okunması ve resim sergisi ile sona erdi.
Buradaki programın ardından katılımcılar, Taraklı Aile Kabristanlığında bulunan şehit kabristanlıklarını ziyaret etti.
Burada İlçe Müftüsü Kerim Kaya'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından program sona erdi.
Etkinliklere, Taraklı Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkan vekili Atıf Özen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Yasir Biber, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Sarı, CHP İlçe Başkanı Kadir Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı