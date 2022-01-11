Son dakika! Tanzanya'daki trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika! Tanzanya'daki trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika! Tanzanya'daki trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişi yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tanzanya'da meydana gelen trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tanzanya'da meydana gelen trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın meydana geldiği Simiyu Bölgesi Komiseri Gabriel Zacharia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın sabah meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Zacharia, Simiyu bölgesinde gazetecileri taşıyan araçla diğer aracın çarpıştığını, kazada 6'sı gazeteci olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan kazazedeler bölgedeki hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve İletişim Bakanı Nape Nnauye, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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