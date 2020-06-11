Son dakika... Tanker ile otomobil çarpıştı
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Son dakika... Tanker ile otomobil çarpıştı

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı.

Son dakika... Tanker ile otomobil çarpıştı
11.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:48

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Gökhan Altınözü idaresindeki 34 BML 928 plakalı yakıt tankeri ile aynı istikamete giden Muhammet Ali Yancar idaresindeki 33 FT 838 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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