Son Dakika: Tam Kapanmada marketler açık olacak mı? Tam Kapanmada marketler hangi saatler arasında açık olacak?

Market çalışma saatleri konusunda araştırmalar devam ediyor. Bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma süresince marketlerin açık mı kapalı olacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatlerine yönelik saatler belli oldu. Peki, hafta içi ve hafta sonu marketler hangi saatler arasında hizmet verecek? Son Dakika: Tam Kapanmada marketler açık olacak mı? Tam Kapanmada ma

Market çalışma saatleri konusunda araştırmalar devam ediyor. Bu akşam başlayacak ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma süresince marketlerin açık mı kapalı olacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi kapsamında marketlerin çalışma saatlerine yönelik saatler belli oldu. Peki, hafta içi ve hafta sonu marketler hangi saatler arasında hizmet verecek? Son Dakika: Tam Kapanmada marketler açık olacak mı? Tam Kapanmada marketler hangi saatler arasında açık olacak? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından tam kapanma kararı çıkarken 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Marketler 28-29 Nisan tarihleri arasında sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.

Yasak süresince en yakın markete ihtiyaçlarını alabilmek için gidebileceği açıklaması yapılırken 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşların markete gidip gelmelerine müsaade edilmeyecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL