Son dakika... Taliban heyeti, barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'a gitti
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Son dakika... Taliban heyeti, barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'a gitti

Son dakika gündem haberi... Afgan Talibanı'ndan bir heyetin, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasında gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde devam eden barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'a gittiği bildirildi.

Son dakika... Taliban heyeti, barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'a gitti
24.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:43

Afgan Talibanı'ndan bir heyetin, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasında gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde devam eden barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'a gittiği bildirildi.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Taliban siyasi işler şefi yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyetin, Pakistan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine, son gelişmeleri, Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumunu, sınır geçişlerini ve iki komşu ülke arasındaki ticareti görüşmek üzere" bu ülkeye gittiğini belirtti.

Şahin, Taliban heyetinin hangi Pakistanlı liderlerle görüşeceği ve süresi dahil olmak üzere ziyarete ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin "Pakistan'ın sivil ve askeri liderleri" ile görüşmeler yapmasının beklendiğini söyledi.

Yerel basına göre, Afganistan hükümeti, bugüne kadar Taliban listesinde yer almayan 500 mahkuma ilaveten 4 bin 600 Taliban üyesi mahkumu serbest bıraktı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre, 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.

400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 Ağustos'ta başlayan Büyük Halk Meclisi, 9 Ağustos'ta ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay vermişti.

Büyük Halk Meclisinin kapanış toplantısında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, 3 gün süren Loya Cirga üyelerinin büyük suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini, söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtmişti.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceğe karara bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Afgan medyasının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Büyük Halk Meclisinin teklifini kabul eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 10 Ağustos'ta, 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması için bir kararname imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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