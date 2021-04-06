Talas Belediyesinden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz mezar tahsisi
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Talas Belediyesinden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz mezar tahsisi

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Talas Belediyesinden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz mezar tahsisi

Talas Belediye Meclisinin aldığı kararla gazi eşleri ile şehitlerin anne, baba ve eşlerine ücretsiz mezar tahsisi yapılacak.

Talas Belediye Meclisinin aldığı kararla gazi eşleri ile şehitlerin anne, baba ve eşlerine ücretsiz mezar tahsisi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısında, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin talebi üzerine yapılan değerlendirmede, talep edilmesi ve vefatları halinde gazi eşleri ile şehitlerin anne, babaları ve eşlerine ücretsiz mezar tahsis edilmesi karara bağlandı.

Önceki uygulamada sadece gazilere ve şehitlere ücretsiz mezar tahsis edilebiliyordu.

Alınan kararla gazilerin eşlerine ve şehitlerin anne, babalarıyla eşlerine mezar tahsisi sağlanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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