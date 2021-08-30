Son dakika! Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli Kula'da yakalandı
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Son dakika! Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli Kula'da yakalandı

Son dakika! Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan şüpheli Kula'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Manisa'nın Kula ilçesinde yakalaması ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde yol kontrolü esnasında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan aranması bulunan bir şahsı yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yakalaması ve aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde yol kontrolü esnasında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan aranması bulunan bir şahsı yakaladı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, 2 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranması ve yakalaması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda yaptıkları uygulamada, yolcu otobüsünde seyir halinde olan ve Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Taksirle ölüme neden olma' yakalaması bulunan H.Ç. (50) isimli şüpheliyi yakaladı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan H.Ç., 2 yıl 9 ay hapis cezası ile tutuklanarak Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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