Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU

Son dakika gündem haberi: Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.