Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.

Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.

Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı. Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU

Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU
Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU
Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU
Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Arda Turan Necip Uysal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | TAKSİM MEYDANI'NDA KAVGA EDEN FASLI 2 KADINDAN BİRİ, GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN SOYUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:22:54. #1.14#

title