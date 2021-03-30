TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
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TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL DHATaksim Gezi Parkı'nda bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti.

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİRİSTANBUL DHA

Taksim Gezi Parkı'nda bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. Bomba imha uzmanı ekip tarafından fünye ile kontrollü patlatılan çantanın içinden kitap ve kıyafetler çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan bir bankın üzerindeki sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çantanın bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisi çağırdı. Bankın üzerindeki sırt çantası fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantanın içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.

TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
TAKSİM GEZİ PARKI'NDA BANKTA UNUTULAN ÇANTA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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