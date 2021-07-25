Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada
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Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada Teras kattan atlamaya çalışan genci polis anlık müdahaleyle kurtardı Taksim'de inşası devam eden AKM'nin 13. katındaki terasa çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu.

Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada

Teras kattan atlamaya çalışan genci polis anlık müdahaleyle kurtardı

İSTANBUL - Taksim'de inşası devam eden AKM'nin 13. katındaki terasa çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. İkna çabalarına yanıt vermeyen genç, müzakere için gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir anlık müdahaleyle kurtarıldı. Nefes kesen o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki AVM inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşa çalışmaları devam eden AVM'nin 13. katındaki teras katına çıkan 20 yaşındaki Resul K. parasını alamadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. İnşaattaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise gencin intihar etme ihtimaline karşın hazırda bekledi.

Polisten hayat kurtaran müdahale

Çalışmalar sürdüğü esnada ikna olmayan genç, parasını alamadığı kişinin yanına gelmesini istedi. Bir süre sonra gelen şahısla konuşan K., müzakere için gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak etkisiz hale getirildi. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Resul K. ifadesi alınmak ve işlemleri için yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada
Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada
Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada
Son dakika... Taksim'de nefes kesen anlar: Polisin hayat kurtaran müdahalesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Son dakika haber! Taksim'de polisten hayat kurtaran müdahale
Son dakika haber! Taksim'de polisten hayat kurtaran müdahale
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