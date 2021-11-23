Son dakika haberi... Takside paylaşım yapan hırsızlar kamerada

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de evlerden hırsızlık yapan 3 kişi, izlerini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Güvenlik kameralarından kaçamayan şüpheliler gözaltına alınırken, 17 yaşında olan bir şüphelinin 34 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden biri çaldığı tabanca ile takside fotoğraf çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz ay, polis ekipleri aynı gün içinde bir binanın iki dairesine hırsız girdiği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, çok geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişinin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer 2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü. Daha sonra izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin bir dolmuşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya çıktı.

YAŞININ 2 KATI SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ÇALDIĞI TABANCA İLE ÇEKTİRDİ

Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.