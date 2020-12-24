Son dakika: Taksicilerin korkulu rüyası yakalandı
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Son dakika: Taksicilerin korkulu rüyası yakalandı

24.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:37
Son dakika: Taksicilerin korkulu rüyası yakalandı

Son dakika haberler: Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasp eden yabancı uyruklu şüpheli, jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasp eden yabancı uyruklu şüpheli, jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Elbeyli ilçesinde taksicileri gasp eden yabancı uyruklu M.A.'nın peşine düşen Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın Elbeyli ilçesinde saklanmakta olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki bir metruk binaya düzenlediği operasyonda M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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