Son Dakika | Taksi şoförü aracında ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te, taksi şoförlüğü yapan bir adam aracında ölü bulundu.

Gaziantep'te, taksi şoförlüğü yapan bir adam aracında ölü bulundu. Taksi şoförünün ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförlüğü yapan üç çocuk babası Doğan P.'den (41) yakınları uzun süre haber alamadı. Doğan P.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Doğan P.'nin aracının şehir dışındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Aracın olduğu bölgeye gelen ekipler, Doğan P.'yi aracında kafasına sıkılmış halde ölü buldu.

Doğan P.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı