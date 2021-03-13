Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada
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Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

13.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:09
Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberine göre MERSİN'de, at arabası ile taksinin c¸arpıs¸ması sonucu 2 kis¸i yaralandı.

MERSİN'de, at arabası ile taksinin c¸arpıs¸ması sonucu 2 kis¸i yaralandı. Kaza sonrası bağlı olduğu arabadan kaçan at, kilometrelerce uzakta güçlükle sakinleştirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Merkez Yenişehir ilçesi Gu¨venevler Mahallesi 20'nci Cadde üzerinde seyir halindeki 33 T 0074 plakalı taksi ile at arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile at arabasının üzerinde bulunan iki kişi, savrulup, düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bağlı olduğu arabadan kaçan at ise kilometrelerce uzaklıkta vatandaşların yardımı ile sakinleştirildi. At, daha sonra zabıta ekiplerine teslim edildi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle at arabasındaki 2 kişinin savrulup düştüğü, arabaya bağlı olan atın da kaçtığı görüldü.


Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika! Taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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