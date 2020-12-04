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- Taklitçilere jandarma baskını

04.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:05

- Taklitçilere jandarma baskını Ev ve depoları taklit çamaşır makinesi deterjanı üretim tesisine çevirdiler İnternetten ürettikleri taklit çamaşır makinesi deterjanı satan şebekeyi jandarma çökertti Taklit deterjan üreten şahıslara yapılan operasyon jandarma kamerasında Afyonkarahisar'da...

- Taklitçilere jandarma baskını

Ev ve depoları taklit çamaşır makinesi deterjanı üretim tesisine çevirdiler

İnternetten ürettikleri taklit çamaşır makinesi deterjanı satan şebekeyi jandarma çökertti

Taklit deterjan üreten şahıslara yapılan operasyon jandarma kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurdukları internet sitesi üzerinden ünlü temizlik firmalarının çamaşır yıkama deterjanlarının taklitlerini üreterek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, operasyonda tonlarca taklit deterjanda ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temizlik firmalarına ait ünlü deterjan markalarının taklitlerinin, online alışveriş siteleri üzerinden satışının yapılarak dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon düzenledi. Aralarında ev, iş yeri ve depoları bulunduğu 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette çeşitli ünlü markalara ait bin 465 paket (11 bin 740 kilo) toz çamaşır deterjanı, içerisine toz deterjan konulan çeşitli markalarda 3 bin 105 adet doluma hazır ambalaj, deterjan yapımında kullanılan 30 bin 400 kg kimyasal toz madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ambalaj ağzı kapama makinesi. 14 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet pos cihazı, 4 adet cep telefonu ve 200 adet fatura ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, yapılan operasyon ise jandarma kamerasına yansıdı. Görüntülerde operasyonda baskın anları, aramalarla ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor. Operasyonda yakalanan şahısların depo ve evleri adeta kaçak bir fabrikaya dönüştürdükleri de gözlendi.

- Taklitçilere jandarma baskını
- Taklitçilere jandarma baskını
- Taklitçilere jandarma baskını
- Taklitçilere jandarma baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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