Son dakika: Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi
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Son dakika: Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

14.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:44
Son dakika: Tahran'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

Son dakika haberler: İran'ın başkenti Tahran'da Karabağ şehitlerini anmak amacıyla bir program düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da Karabağ şehitlerini anmak amacıyla bir program düzenlendi.

Tahran'ın güneyindeki Şehr-i Rey'de bulunan Şah Abdülazim türbesindeki konferans salonunda düzenlenen anma merasimine, Tahran'ın geçici Cuma İmamı Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Hicazi ve diğer yetkililer katıldı.

Tahran'ın geçici Cuma İmamı Sıddıki, programda yaptığı konuşmada, Karabağ'ın İslam toprağı olduğunu belirterek, "Karabağ zaferinden dolayı tüm İslam ümmetini kutluyorum. Karabağ için savaşan ve hayatını kaybedenler şehittir." dedi.

Kum kentindeki medreselerde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin de katıldığı programda, Karabağ şehitleri için şiir ve mersiyeler okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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