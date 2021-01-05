Son dakika: TAGEM'den Selçuk Üniversitesi'nin 2 projesine destek

Son dakika haber... Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında, Selçuk Üniversitesi tarafından sunulan 2 projeyi destekleyecek.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında, Selçuk Üniversitesi tarafından sunulan 2 projeyi destekleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı çerçevesinde TAGEM'e sunulan 205 projeden 37 proje önerisi ön değerlendirmeyi geçti.

Değerlendirme kurulu toplantısında, 27 projenin içerik, bütçe uyumluluğu, teknik ve format olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirilerek desteklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kurt'un yürütücülüğünü yaptığı, Fakülte Dekanı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut'un proje ekibinde yer aldığı "Piliç-Hindi Mekanik Ayırma İşlem Atıklarından Jelatin Üretimi ve Şekerleme Ürünlerinde Kullanımı" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenen diğer proje ise Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islah Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Pırlak'ın yürütücülüğünü yaptığı, "Selekte Edilmiş Zerdali (Prunus Armeniaca) Anaç Tiplerinin in vitro Koşullarda Çoğaltma İmkanlarının ve Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması" başlıklı proje oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Akbulut, proje ile kanatlı işleme atıklarından, gıda endüstrisi için önemli bir katkı maddesi olan jelatinin üretiminin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Lütfi Pırlak ise kayısı üretiminin artacağını ve klonal anaçların ihracatı yoluyla da önemli bir gelir elde edileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat