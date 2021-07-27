Son dakika! Tacikistan yılın ilk yarısında Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar kazandı
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Son dakika! Tacikistan yılın ilk yarısında Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar kazandı

Son dakika! Tacikistan yılın ilk yarısında Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar kazandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Tacikistan, yılın ilk altı ayında Afganistan ve Özbekistan'a yaptığı elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar elde etti.

Tacikistan, yılın ilk altı ayında Afganistan ve Özbekistan'a yaptığı elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar elde etti.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin ocak-haziran döneminde Afganistan ve Özbekistan'a yönelik elektrik ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 917 milyon kilovatsaate ulaştığı bildirildi.

Tacikistan'ın bu ihracattan 37,3 milyon dolar kazandığı ifade edildi.

Ülkenin bu dönemde yüzde 1,7 azalışla toplam 10 milyar kilovatsaat elektrik ürettiği ve bunun yüzde 9,1'ini komşu ülkelere sattığı kaydedildi.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Daler Cuma, ülkesinin Afganistan'daki siyasi duruma rağmen bu ülkeye elektrik vermeyi kesmediğini, Tacikistan'ın bu yıl Afganistan'a 1,5 milyar kilovatsaat elektrik vereceğini açıklamıştı.

Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatından elde ettiği gelir geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 40 azalarak 56,4 milyon dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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Son dakika! Tacikistan yılın ilk yarısında Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatından 37,3 milyon dolar kazandı - Haberler Ekonomi
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