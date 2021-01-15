Son dakika: Tacikistan'ı geçen yıl 350 bin turist ziyaret etti
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Son dakika: Tacikistan'ı geçen yıl 350 bin turist ziyaret etti

15.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:45
Son dakika: Tacikistan'ı geçen yıl 350 bin turist ziyaret etti

Son dakika haberleri: Tacikistan'a yurt dışından gelen turist sayısı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 72,2 gerileyerek 350 bin oldu.

Tacikistan'a yurt dışından gelen turist sayısı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüzde 72,2 gerileyerek 350 bin oldu.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yurt dışından ülkeye gelen turist sayısı, Kovid-19'dan kaynaklanan kriz nedeniyle bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 1 milyon kişi azaldı. Geçen sene ülkeyi 350 bin turist ziyaret etti.

Geçen yıl turistlerin 332 bini Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden, 18 bini ise diğer ülkelerden geldi. Ülkeye en fazla turist Özbekistan'dan gelirken, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Çin, Hindistan ve İran ülkeye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Toplam 200'den fazla otel ve konaklama tesisinin bulunduğu Tacikistan'ı 2019'da 1,3 milyon turist ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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