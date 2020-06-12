Son dakika! Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
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Son dakika! Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Aydının Didim ilçesinde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etti.

Son dakika! Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
12.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:39

Aydının Didim ilçesinde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etti.

Olay, Efeler Mahallesi 2254 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce İstanbul'da ikamet eden yaklaşık bir hafta önce Didim'de kiraladıkları eve taşınan Murat Ercan (58), tabancası ile eşi Nuray Ercan'ı (50) başına tek el ateş ederek öldürdü. Ercan, aynı tabanca ile bu kez kendisini vurarak intihar etti. Olayı duyan çevre sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri kapıyı kırarak girdikleri evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın neden olduğu konusunda bilgi edinilemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesi sonrasında çiftin cansız bedenleri Didim Devlet hastanesi morguna ardından otopsi için Aydın'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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