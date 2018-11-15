Suudi Savcı Kan Donduran Detayları Anlattı: Aşırı Dozda İlaç Verildi, Cesedi Parçalandı

Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı.

"CESEDİ PARÇALANARAK KONSOLOSLUKTAN ÇIKARILDI"

Cemal Kaşıkçı davasını yürüten Suudi savcı cinayetin detaylarını anlattı. Savcı, "Cemal Kaşıkçı'ya öldürücü dozda ilaç verildi, cesedi konsolosluktan parçalanarak çıkarıldı" dedi.

"ÜLKEYE GETİRİLME ÇABASI BAŞARISIZ OLUNCA ÖLDÜRÜLDÜ"

Suudi savcı, Cemal Kaşıkçı'nın ülkeye getirilmek istendiğini, bu eylem başarısız olunca da öldürüldüğünü duyurdu.

"ÖLÜM EMRİ İSTANBUL'DA VERİLDİ"

"Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı. Ölüm emri İstanbul'da verildi. Ülkeye getirilme çabası başarısız olunca öldürüldü. Şüphelilerden biri konsolosluktaki kameraları bozdu. Elimizdeki bilgileri Türk yetkililerle paylaşacağız. Cesedin nerede olduğunu bulma çalışması sürüyor."

VELİAHT PRENS SELMAN'IN DANIŞMANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın danışmanı Kahtani hakkında soruşturma başlatıldı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi olduğu öne sürülen Kahtani'nin Suudi Arabistan'dan çıkışı yasaklandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.