Son dakika! Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı
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Son dakika! Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

06.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:12
Son dakika! Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi.

Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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