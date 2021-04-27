Suudi Arabistan: "Kızıldeniz'de bomba yüklü bir insansız su-üstü aracı imha edildi"
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Suudi Arabistan: "Kızıldeniz'de bomba yüklü bir insansız su-üstü aracı imha edildi"

Suudi Arabistan: 'Kızıldeniz'de bomba yüklü bir insansız su-üstü aracı imha edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de tespit edilen bomba yüklü insansız su-üstü aracının (USV) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de tespit edilen bomba yüklü insansız su-üstü aracının (USV) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki bugün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Yanbu şehri açıklarında tespit edilen bomba yüklü insansız su-üstü aracının (USV) yerel saatle 06.40'da imha edildiğini duyurdu. Maliki, "Donanma birimleri, Yanbu açıklarında Kızıldeniz'de bomba yüklü USV'nin faaliyetlerini izledi. Yetkili makamlar tarafından bu düşmanca eylemle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve sorumluların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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