Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta
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Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un gelişi ve havalimanindan karşılanması Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u Kartaca Sarayı'nda kabul etmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar Suudi Arabistan...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un gelişi ve havalimanindan karşılanması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u Kartaca Sarayı'nda kabul etmesi

Heyetler arası görüşmeden detaylar

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un konuşması TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta
Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta
Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta
Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta - Haberler
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