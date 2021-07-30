Son dakika: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, Tunus'ta
Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un gelişi ve havalimanindan karşılanması Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u Kartaca Sarayı'nda kabul etmesi Heyetler arası görüşmeden detaylar Suudi Arabistan...
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un gelişi ve havalimanindan karşılanması
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u Kartaca Sarayı'nda kabul etmesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un konuşması TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'u başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı