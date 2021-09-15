Son dakika! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Cezayir Cumhurbaşkanı'na 'Kral Selman'ın mesajını' iletti - Haberler
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Son dakika! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Cezayir Cumhurbaşkanı'na "Kral Selman'ın mesajını" iletti

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika! Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Cezayir Cumhurbaşkanı'na

Son dakika haberler... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı başkent Cezayir'de kabul etti.

 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı başkent Cezayir'de kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, Kral Selman bin Abdulaziz'in gönderdiği mesajı Cumhurbaşkanı Tebbun'a iletti.

Mesajın içeriğine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haber de ise Tebbun-Bin Ferhan görüşmesinde "iki ülke ve halkını birbirine bağlayan köklü tarihi ilişkiler ile bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi.

Haber de ayrıca, tarafların, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüğü ifade edildi.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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