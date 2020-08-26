Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişi öldü Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 artarak 3 bin 755'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 artarak 3 bin 755'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 1068 kişinin enfekte olduğu, 1013 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 755'e, vaka sayısının 310 bin 836'ya çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısını ise 284 bin 945 olarak açıkladı.

Kaynak: AA