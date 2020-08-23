Son Dakika | Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 3 bin 649'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 3 bin 649'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1109 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 649'a, vaka sayısının 307 bin 479'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 280 bin 143 olarak açıkladı.

Kaynak: AA