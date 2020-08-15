Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi öldü Son dakika sağlık haberi: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 3 bin 369'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 3 bin 369'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi, 1413 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 369'a, vaka sayısı da 297 bin 315'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının 264 bin 487'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA