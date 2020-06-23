Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi
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Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

Son Dakika: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi
23.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:18

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 1346'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1346'ya vaka sayısının da 164 bin 144'e çıktığı aktarılan açıklamada, 4 bin 710 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 109 bin 885'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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