Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu

17.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu Suudi Arabistan'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının kullanımına başlandı.

- Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı

Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu

RİYAD - Suudi Arabistan'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının kullanımına başlandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah da korona aşısı oldu.

Korona virüs (Covid-19) etkisini arttırarak dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu birçok ülke Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanımına başladı. Covid-19'a karşı Pfizer ve BioNTech firması tarafından geliştirilen aşının Suudi Arabistan'a ilk sevkiyatının dün gerçekleşmesinin ardından ülkede şimdiden 150 binden fazla kişi aşı için kayıt yaptırdı. Aşıların ilk olarak 50 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarda uygulanması planlanıyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Tawfiq Al Rabiah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un emri ile Suudi Arabistan'da Covid-19'a karşı aşılamanın başladığını belirtti. Bakan Rabiah, "Suudi Arabistan'ın tüm bölgelerinde korona virüs aşılama merkezlerimiz olacak. Covid-19 aşısının güvenli olduğunu onaylıyoruz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yakından takip ettiği aşılama süreci hakkında Sağlık Bakanı basın açıklamasında, ülkede aşılamanın zorunlu olmayacağını ve isteğe bağlı olarak uygulanacağını belirtti.

Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu
Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu
Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu
Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | - Suudi Arabistan'da Covid-19 aşılaması başladı- Suudi Sağlık Bakanı korona aşısı oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:01:39. #1.14#
title